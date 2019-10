Renouvellement de son bureau : l’Assemblée nationale en plénière ce mardi Les députés sont encore convoqués à l’Assemblée nationale ce mardi matin en session plénière pour le renouvellement du bureau de l’institution. Cela, à l’occasion de l’ouverture de la session ordinaire unique 2019/2020.

Le député socialiste Cheikh Seck, a annoncé dimanche dernier, qu’il déposera un projet de loi pour contraindre les députés et les citoyens ordinaires à déférer à la convocation de l’Assemblée.

Le durcissement des règles contre l’absentéisme et les retards des députés est également en vue.



