Les deux artistes ont montré qu’ils sont plus que jamais très amoureux l’un de l’autre.

Alors qu’ils sont apparus complices durant leur prestation, des vidéos étaient projetées sur un grand écran derrière eux pendant qu’ils chantaient leurs plus grands tubes

.

Il y avait également d’autres vidéos qui montraient les plus beaux moments du couple Jay-z et Beyoncé avec leur fille Blue, âgée de 6 ans. Également des vidéo de la grossesse de Beyoncé jusqu’à la naissance de leurs jumeaux Sir et Rumi, âgés de 11 mois.



.