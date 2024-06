Renouvellement des structures du parti : Les nouvelles nominations de la Fédération Nationale Des Cadres du PDS

Décision Administrative : Nº 005/SGN/PDS/2024 portant nomination de membres du bureau national de la Fédération Nationale Des Cadres Libéraux (FNCL)



Le Secrétaire Général National,

Vu les articles 21,22 et 23 des statuts et règlement intérieur du PDS,

Vu la circulaire Nº 001/PDS/SN/2020, du 26 Février 2020, portant opérations de vente des cartes et de renouvellement des structures du parti, décide :



Article premier. - Sont nommés membres du bureau de la fédération Nationale des Cadres

Libéraux aux fonctions suivantes :

• Monsieur Lamine Ba, Président,

• Monsieur Saliou Sagna, Vice-Président,

• Monsieur Khadim Gueye, Secrétaire Général .



Article 2 :

Le Secrétaire national chargé des structures et des mouvements de soutien est chargé de l'exécution de cette présente décision administrative qui prend effet à partir de sa date de signature.

Ampliation :

- Les Secrétaires généraux nationaux adjoints,

- le Secrétaire national chargé des structures et des mouvements de soutien ;

- Archives.