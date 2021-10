Rentrée académique à l’UCAD : Les nouvelles mesures prises par les autorités universitaires Dans deux semaines (le 18 octobre), ce sera la rentrée académique à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD). Dans un communiqué, le Recteur de l’UCAD, Pr Ahmadou Aly Mbaye, a informé qu’un dispositif de sécurité sera mis en place aux portes de l’enceinte universitaire et que les entrées seront filtrées.

Pour la nouvelle année académique à l’UCAD, les entrées et sorties ne sont pas acceptées à n’importe qui. Pour un soucis de sécurité, et également pour barrer la route au coronavirus dans cette ville dans la ville, le Recteur de l’UCAD a décidé de mettre un place un dispositif sécuritaire.



Ainsi, les portes d’entrée de l’Université Cheikh Anta Diop seront filtrées, avec la mise en place du dispositif de sécurité, qui est actuellement en cours. « Le nouveau dispositif mis en place peut être consulté sur le site de l’Université », écrit le Recteur de l’UCAD dans un communiqué, où il invite tous les usagers au respect de ce dispositif de sécurité.



Les enseignants, Pats et étudiants devront montrer leur carte professionnelle pour accéder dans l’université. Pour les travailleurs qui entre dans l’UCAD à bord de taxi urbain, ils devront montrer leur carte professionnelle. Pour les visiteurs, il est prévu des cartes visiteurs, à présenter pour franchir les portes.



Pour ceux qui disposent d’un véhicule, il faut nécessairement un macaron. « Les agents de sécurités qui seront postés aux différents points d’entrée de l’université disposeront d’une application mobile qui leur permettra de scanner le code QR qui se trouve sur le macaron collé sur le pare-brise du véhicule », explique un responsable de l’UCAD.



