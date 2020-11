Rentrée des classes: L'Etat a recruté 2975 enseignants, 04 millions d'élèves sur le départ L'école rouvre ses portes ce jeudi dans un contexte de Covid-19. Les enseignants alertent sur les germes d'une rentrée agitée, tandis que le ministère de l'Education nationale donne des gages et compte sur le sens de responsabilité des acteurs.

C'est la rentrée sous fond de pandémie. Quatre millions d'élèves et 97.000 enseignants de retour après sept mois de "vacances forcées".



Cependant, la Covid-19 est en embuscade, malgré les garanties données par les autorités. Le respect de la distanciation physique, une gageure s'il en est face au déficit de tables-bancs.





