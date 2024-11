Rentrée solennelle 2024-2025 : Le Cesag pour la durabilité dans l’enseignement supérieur

La directrice générale du Cesag a indiqué que la rentrée solennelle est un évènement qu’ils veulent institutionnel. En effet, Pr Rosaline Dado WOROU HOUNDEKON a rappelé que c’est une occasion de rassembler les étudiants, les enseignants, le personnel administratif et l’ensemble des partenaires pour poser un regard rétrospectif sur l’année académique achevée et entrevoir les perspectives pour la nouvelle année.



Elle a souligné dans la foulée que le Cesag s’est toujours engagé dans l’excellence académique. A ce titre, a-t-elle dit, « nous avons initié de nombreux chantiers que nous devons poursuivre en 2025 afin de renforcer davantage la marque Cesag ».



En ce sens, elle a cité « le bilinguisme qui est devenu un atout incontestable pour tout manager ». A l’en croire, le Cesag entend rendre totalement opérationnel en 2025 les enseignements dans les deux (02) langues : français et anglais.



Le démarrage des processus d’accréditation après l’adhésion du Cesag en qualité de membre à part entière dans des organismes mondiaux d’accréditation tels que l’EFMD et l’AACSB ; le renforcement de l’enseignement en ligne avec le nouveau dispositif qui permet au Cesag d’avoir l’ensemble des programmes de formation continue en présentiel et en ligne sont aussi parmi les chantiers de l’établissement.



Elle a rappelé dans la foulée que le Cesag est un établissement public créé par les Etats de l’Uemoa pour assurer la transformation du capital humain en des compétences nécessaires au développement des économies.



A l’en croire, que c’est un engagement inébranlable pour le Cesag d’assurer la qualité de ses offres de formation et promouvoir l’excellence académique. Pour cela, Pr Rosaline Dado WOROU HOUNDEKON a déclaré que le Cesag encourage ses différents partenaires techniques, financiers et académiques à rester confiants et constants dans l’accompagnement de l’institution dans son développement et sa durabilité.

Bassirou MBAYE