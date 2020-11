Renversement d'une pirogue aux larges des Almadies: les rescapés sur Pv Cela ne semble pas finir. L'émigration clandestine a de beaux jours devant elle. Pour cette fois-ci encore, c'est la pirogue qui a chaviré aux larges des Almadies qui livre ses secrets avec l'audition des rescapés.

Rédigé par leral.net le Jeudi 5 Novembre 2020 à 06:39 | | 0 commentaire(s)|

Selon le journal Libération, les rescapés ont livré des témoignages qui en disent long sur leur calvaire. Pour cette fille venue de Cayar, Coura S, "mon frère a nagé vers moi pour me sauver.



Un autre rescapé venu de Saint-Louis, Pape Samba F, "je suis pêcheur et notre activité ne marche plus. La pirogue était pleine à craquer", a-t-il dit.



Un autre de Saint-Louis affirme que la moitié de la pirogue a disparu et son collègue d'infortune soutient qu'il est prêt à recommencer l'aventure, malgré le danger.





Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos