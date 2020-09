Réouverture des bars et des restaurants: Les gérants approuvent et disent avoir vécu 7 mois d’enfer

Le Chef de l’Etat a ordonné la réouverture des bars et des restaurants. Joseph Mendy, membre du syndicat des bars, restaurants et activités de loisirs du Sénégal estime que c’est une bonne nouvelle, accueillie à bras ouverts. Puisque beaucoup de membres de ce syndicat, étant resté 4 à 5 mois avec des charges, étaient à bout de souffle.



Le Président avait promis de les aider. Mais, l’aide n’est pas venue. Un fait qui a révolté la gérante de la Villa Christale, Delphine Bathily qui considère avoir vécu l’enfer face à cette situation.



Les gérants de ces bars-restos et autres, disent avoir travaillé dignement, tout en respectant les mesures indiquées pour apporter une riposte à la Covid-19. Delphine Bathily trouve que ce n’est pas évident de porter un masque dans un restaurant. Déjà, insiste-t-elle, la distanciation est respectée. Un respect, lié à la préservation de la santé.



A retenir que le Chef de l’Etat avait demandé le 24 mars 2020, la fermeture des bars-restaurants et boîtes de nuit. Sept mois d’enfer, selon les gérants de ces boîtes de nuit.