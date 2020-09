Réouverture des bars restaurants: Les gérants approuvent et disent avoir vécu 7 mois d’enfer

Rédigé par leral.net le Lundi 21 Septembre 2020 à 22:27 | | 0 commentaire(s)|

Le Chef de l’Etat a ordonné l’ouverture des bars restaurants. Joseph Mendy, membre du syndicat des bars, restos et activités de loisirs du Sénégal estime que c’est une bonne nouvelle, accueillie à bras ouverts. Puisque, beaucoup de membres de ce syndicat, ayant resté 4 à 5 mois avec des charges, étaient à bout de souffle.



Le Président avait promis de les aider. Mais, l’aide n’est pas venue. Un fait qui a révolté la gérante de la Villa Christale, Delphine Bathily qui considère avoir vécu l’enfer face à cette situation.



Les gérants de ces bars restos et autres, se disent avoir travaillé dignement, tout en respectant les mesures indiquées pour apporter une riposte à la Covid 19. Delphine trouve que ce n’est pas évident de porter un masque dans un restaurant. Déjà, insiste-t-elle, la distanciation est respectée. Un respect, lié à la préservation de la santé.



A retenir que le Chef de l’Etat avait demandé le 24 mars 2020 la fermeture des bars restaurants et boites de nuit. Sept mois d’enfer, selon les gérants de ces boites de nuits.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos