Réouverture des frontières: Macky et Ghazouani échangent sur l'intérêt commun

Le président mauritanien Mohamed Cheikh El Ghazouani s’est entretenu au téléphone avec le président sénégalais Maky Sall, en quarantaine après avoir été en contact avec un malade du Covid-19. Selon l’Agence mauritanienne d’information (Ami), les deux chefs d’Etat ont échangé sur les questions d’intérêt commun relatives à la propagation de la pandémie coronavirus (Covid-19) et ses conséquences sur les deux peuples frères.



Cet entretien téléphonique intervient au moment les nombres de cas de contamination et de décès explosent dans les deux pays. Le Président Macky Sall a félicité le Président de la République pour la tenue à Nouakchott du sommet des Chefs d’États du G5 Sahel et de la France dans ce contexte particulier, tout en réitérant ses souhaits pour son succès.





À la date du vendredi 26 juin, la Mauritanie comptait 3.907 cas confirmés de Covid-19, pour 120 décès et 1.280 guérisons. Pour sa part, le Sénégal a dénombré, ce samedi 27 juin, 6459 cas, 102 décès et 4.255 guérisons.



Les deux chefs d’Etat ont aussi échangé sur une réouverture très prochaine de la frontière entre les deux pays. Fermée depuis fin mars pour lutter contre la pandémie, cette réouverture devrait permettre aux citoyens bloqués de part et d’autre du fleuve de regagner leurs domiciles et lieux de travail.

