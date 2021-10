Réplique à Abass Fall (Pastef), ce vrai petit homme ! (Par Mamadou Ndiaye) C’est avec stupéfaction que j’ai lu et entendu les attaques proférées par le sieur Abass Fall du Pastef/ Dakar. Cet homme sorti du chapeau du diable…Sonko veut se tailler , pourtant, une réputation qu’il n’a et n’aura jamais . Comme disent les Wolofs: “Kou beuggueu siw dangaay sagga walihou”.



Rédigé par leral.net le Samedi 23 Octobre 2021 à 14:45 | | 0 commentaire(s)|

Candidat du parti Pastef pour la Mairie de Dakar, ce garçonnet prépare, déjà , sa déconfiture et invente des histoires pour pouvoir l’expliquer plus tard.



Et c’est ce qui est à l’origine de ces sorties malencontreuses contre le Président de la République Macky et son régime. Oui, Abass, tu es le vrai petit, l’homme à l’esprit si petit au point de se laisser conduire à l’échafaud par Sonko-le-petit.



Ton petit chef violeur dépourvu de la moindre once d’éthique.



Toi , tu si petit par ce que te laissant embrigader par ce violeur-insulteur-menteur- brûleur. Tu n’as vraiment aucune leçon à donner à qui que ce soit, toi le suiveur de l’homme anti-valeur.



A Dakar, tu ne pèse moins que le poids d’une plume et, au soir du 23 Janvier prochaine, tu vas récolter, nous en sommes sûrs, les fruits de votre indiscipline notoire, toi le frimeur et beau parleur incapable.



Le Président Macky est de loin votre égal. Son parcours est jalonné de bravoure et vous ne pouvez arriver à sa cheville.



Quel est le titre de gloire de voter si petit leader ? Il n’a jamais rien ménagé et s’empresse à descendre dans les égouts de la délation, de la calomnie et de la vilenie pour éructer des bobards. Depuis 2012, le Président Macky a beaucoup fait pour le Sénégal. Incontestable !Cela, personne ne peut le nier et, même, vous du club des abrutis-petits.



Les citoyens sénégalais sont majeurs et refuseront de vous suivre dans vos discours va-t-en-guerre et autres délires. Et ton leader- violeur-brûleur le sait. Le Pastef , c’est le conglomérat des violents, des aigris, des méchants cons et des jaloux de la réussite des autres.



Mais, personne ne peut nier l’évidence : le Sénégal a emprunté l’autoroute qui mène à l’émergence socio-économique sous le magistère du Grand homme Macky.



Pour finir, on vous donne rendez-vous pour les prochaines élections locales. Nous n’en doutons point que vous allez essuyer une raclée homérique. Les sénégalais ne récompenseront jamais vos logorrhées verbales nauséabondes. Vous êtes avertis…



Responsable politique APR à Bambey

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos