Réponse de Mouhamadou Lamine Massaly à Waly Diouf Bodiang; " « Le Sénégal est le seul pays où on peut détruire la vie d’une jeune fille..." « Le Sénégal est le seul pays où on peut détruire la vie d’une jeune fille, mentir sur un programme fantôme et fictif, faire appel à l’insurrection, détruire des stations d’essences, brûler des Auchan, vandaliser des bus, des BRT etc., créer des chômeurs, banaliser le parjure (wakh wakhete) et provoquer des morts à cause de ses déclarations et être promu à la plus haute station de l’Etat malgré ton inculture et tes mensonges en a pas finir. » Mouhamadou lamine Massaly, Président du parti Union pour une nouvelle république (UNR)

Rédigé par leral.net le Dimanche 6 Octobre 2024 à 19:01



Ousmane Wade