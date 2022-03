Réponse salée : Tange Tandian démonte le plan machiavélique de Luc Nicolaï, qui est...

Tange Tandian n'a pas pris de gants pour répondre à Luc Nicolaï qui l'avait traité, lui et son site, de menteurs, sans véritablement les nommer. La réaction de l'administrateur de Vipeople ne s'est pas fait attendre. Tange Tandian l'a sévèrement tancé, en le traitant à son tour, de menteur, de faussaire, entre autres qualificatifs. Il exhorte ce dernier à présenter des excuses publiques au peuple sénégalais et va même jusqu'à proposer au promoteur, de porter plainte s'il se sent bafoué dans son honneur.