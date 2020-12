Réponse socio-économique à la Covid-19 : Le Cadre des Nations Unies présente son offre au Sénégal

«La pandémie de la Covid-19 a entrainé plusieurs crises qui sont de nature sanitaire, économique et sociale. Les mesures de riposte, combinées aux pertes humaines et autres effets de la pandémie de la Covid-19, ont généré des chocs économiques et sociaux considérables.



Elles ont eu un impact négatif profond sur les individus, les communautés et les sociétés en mettant la vie sociale et économique quasiment à l’arrêt », renseigne un communiqué de presse du Système des Nations Unies au Sénégal.



Ces mesures touchent, malheureusement, de manière disproportionnée les groupes les plus vulnérables et aussi les finances publiques. La simultanéité du choc d’offre (due à l’arrêt de la production dans plusieurs secteurs) et de demande (baisse du revenu à cause de la mise

en chômage) est l’une des grandes particularités de cette crise.



«Nous voudrions saluer les efforts du Gouvernement du Sénégal pour avoir agi rapidement pour endiguer la propagation du coronavirus dans le pays. Cette détermination du Gouvernement sous le leadership du Président de la République et les efforts déployés ont consacré le Sénégal parmi les pays de référence et de bonnes pratiques en matière de lutte contre les impacts de la pandémie à Covid-19 », lit-on dans le communiqué.



Dans cette perspective, le Système des Nations Unies au Sénégal propose en collaboration avec le Gouvernement en toute cohérence, un Cadre de réponse socio-économique, qui complète la réponse sanitaire, et la réponse humanitaire. Le document présente l’offre à fournir par l’équipe de pays des Nations Unies au Sénégal au Programme de résilience économique et social (Pres) du Gouvernement pour faire face à la pandémie de Covid-19 et assoir une relance économique et sociale.



Le cadre mettra en pratique le rapport de mars 2020 du secrétaire général des Nations Unies « Responsabilité partagée, solidarité mondiale : réponse à l’impact socio-économique de la Covid-19 ». Il prend en compte les différents impacts économiques, sociaux et environnementaux actuels et éventuels de la crise de la Covid-19 au Sénégal. Il s’aligne et complète également la réponse de l’Etat du Sénégal, notamment le Pres, le Programme d’actions prioritaires ajusté et accéléré (PAP2A) et les réponses sectorielles.



Au cours de la rencontre, Siaka Coulibaly, coordonnateur résident du Système des Nations Unies au Sénégal est revenu sur l’objectif principal, en rappelant que le cadre pour la réponse socio-économique vise à accompagner le Sénégal pour sortir de la meilleure manière de la crise et créer une économie et société plus résiliente aux chocs, tels que celui causé par la Covid-19. Ce cadre est fondé sur le paradigme de mieux reconstruire ou du «Building Back Better » et il s’agit plus précisément d’utiliser les phases de redressement, de réhabilitation et de reconstruction post crise, pour accroître la résilience du pays et des communautés, en intégrant des mesures de réduction des risques de catastrophe dans la restauration des infrastructures physiques et des systèmes sociétaux, et dans la revitalisation des moyens de subsistance, des économies et de l'environnement.



Prenant la parole, le ministre Amadou Hott s’est félicité de l’engagement du Système des Nations Unies au Sénégal, en magnifiant les rapports privilégiés que l’institution entretient avec la Gouvernement. « Je me félicite de l’initiative, salutaire à plus d’un titre, du Système des Nations-Unies à travers ce Cadre des Nations Unies au Sénégal pour la réponse socio-économique à la pandémie de la Covid-19. On l’aura constaté, c’est, plus qu’une convergence de vue, une volonté et un engagement ce commun vouloir de vie commune dont le but est de faire de chacun de nous un citoyen d’un même et unique système pour le bien-être des populations », a-t-il déclaré.

