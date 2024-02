Report de la Présidentielle: Le département d'Etat américain préoccupé, le sénateur américain Ben Cardin parle d’une « voie dangereuse vers la dictature »

" Les États-Unis sont profondément préoccupés par les mesures prises pour retarder l'élection présidentielle du 25 février au Sénégal, qui vont à l'encontre de la forte tradition démocratique du Sénégal. Nous sommes particulièrement alarmés par les informations selon lesquelles les forces de sécurité ont expulsé de force des parlementaires qui s'opposaient à un projet de loi visant à retarder les élections, ce qui a donné lieu à un vote à l'Assemblée nationale qui ne peut être considéré comme légitime, compte tenu des conditions dans lesquelles, il s'est déroulé. "



D'aprés "Le Témoin", " les États-Unis exhortent le gouvernement du Sénégal, à organiser son élection présidentielle, conformément à la Constitution et aux lois électorales. Nous appelons également le gouvernement sénégalais à rétablir immédiatement le plein accès à Internet et à garantir que les libertés de réunion pacifique et d'expression, y compris pour les membres de la presse, soient pleinement respectées. Les États-Unis resteront engagés auprès de toutes les parties et partenaires régionaux dans les jours à venir ".



Le sénateur américain Ben Cardin (démocrate du Maryland), président de la Commission sénatoriale des relations étrangères des USA, a vivement décrié dans une déclaration, l’annonce du président de la République du report de l’élection présidentielle. « Le retard de l’élection présidentielle au Sénégal, place le pays sur une voie dangereuse vers la dictature et ne doit pas être toléré », estime le membre du Parti démocrate et sénateur du Maryland au Congrès des États-Unis depuis 2007. Ben Cardin s’indigne du « mépris flagrant du Président Macky Sall pour la constitution sénégalaise et son manque de respect pour le soutien du peuple sénégalais à la démocratie, qui sapent des décennies de progrès depuis l’indépendance ».



Le sénateur américain rappelle que le Sénégal a toujours été considéré comme l’une des démocraties les plus fiables et les plus dynamiques d’Afrique. « Le Président Sall doit annuler cette décision imprudente et veiller à ce que l’élection se tienne avant la fin de son mandat constitutionnel », a-t-il déclaré.