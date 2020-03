Report des cérémonies religieuses: comment Macky Sall a convaincu les chefs religieux L’annulation des manifestations publiques et par ricochet, des cérémonies religieuses, a été bien préparée par le Président Macky Sall, qui, au préalable, s’est entretenu avec les chefs religieux pour bien les sensibiliser sur la situation, révèle "L’Observateur".

Rédigé par leral.net le Lundi 16 Mars 2020 à 10:52 | | 0 commentaire(s)|

Déjà, d’autres réunions tenues au Palais, jeudi et vendredi, avaient précédé celle de samedi dernier, qui a débouché sur l’annonce faite par le chef de l’Etat, révèle le journal.



Des inquiétudes avaient été soulevées concernant la difficulté à trouver des solutions aux événements religieux. Et c’est là que le chef de l’Etat est intervenu pour s’en charger personnellement, en décidant d’appeler les différents chefs religieux, en plus d’une mission « secrète », souligne le journal.



Le chef de l’Etat a, ainsi, sensibilisé les chefs religieux sur l’ampleur de situation et ces derniers ont adhéré à la cause, appréciant notamment que le président de la République les a personnellement appelés.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos