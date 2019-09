Report des élections locales : Aly Ngouille Ndiaye précise qu’un consensus a été trouvé avec l’opposition

Le ministre de l'Intérieur. Aly Ngouille Ndiaye a informé que les élections locales prévues le 1er décembre 2019 a été reporté. L’information a été donnée ce week-end, à Diourbel à l’occasion de l'assemblée générale constitutive des anciens élèves du collège d'enseignement moyen.



« Les élections ne pourront plus être tenues le 1er décembre 2019. Les partis politiques sont d'accord pour les repousser. On n'en parle plus. Et si on ne l'avait pas fait, dans les normes les parrainages devraient être déposés cette semaine », a-t-il précisé.



Et, la majorité des partis politiques, lit-on, dans le quotidien l’Enquête, sont d'accord pour qu'elles soient reportées. Le consensus, retient-il, a été partagé avec la plus grande majorité des parties prenantes du Dialogue national".



Sous ce registre, le ministre de l'Intérieur n'a pas précisé la date exacte des élections locales. « Nous ne connaissons pas encore la date que nous sommes en train de discuter. Une fois qu'on tombe d'accord, la loi sera changée pour retenir une nouvelle date », a-t-il promis.



