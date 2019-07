Report des locales : Diockel Gadiaga du Ps fustige la décision et s’attaque à l’inertie de certains maires Le troisième adjoint au maire de Kaolack a fustigé le report des élections locales dont la nouvelle date n’est pas encore fixée. Le responsable socialiste a également déploré l’attitude de certains maires qui se cachent toujours derrière les réalisations de l’Etat et ne font rien pour leurs communes.

« Nous ne sommes pas d’accord sur le report des élections », a d’emblée déclaré le responsable socialistes sur la RFM, surtout que, a-t-il poursuivi, « certains maires se cachent derrière les réalisations de l’ADM, de l’Agetip, des fonds de concours et des fonds de dotation pour exhiber des réalisations qu’ils n’ont pas initiées ».

Et de poursuivre, « que ces maires-là nous disent où va l’argent des recettes municipales et autres taxes des mairies ». Pour Diockel Gadiaga, « il n’est pas normal que le mandat de ces maires soit prolongé ».



