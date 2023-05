Report du dialogue national : Les raisons dévoilées

Le dialogue politique initiée par le Président Macky Sall, devait se tenir ce mardi 30 mai 2023. Mais la rencontre a été décalée de 24 heures. Ainsi, les acteurs politiques et la Société civile sont attendus ce mercredi, à la Salle des banquets du Palais.



Officiellement, la cause du report n’a pas été précisée. Mais d’après "Les Échos", celui-ci est dû au pèlerinage marial de Popenguine. « Toutes les communautés étant attendues à cette cérémonie, il est préférable de laisser les pèlerins se reposer mardi, pour faire ça mercredi », détaille le journal, lit-on dans "Seneweb".



Le dialogue politique divise Yewwi Askan Wi, la frange la plus importante de l’opposition. Si cette coalition, dont Pastef est la locomotive, a officiellement décliné l’invitation du chef de l’État, un de ses membres les plus importants, Taxawu Sénégal de Khalifa Sall, a décidé de prendre part aux concertations.











Amath Thaim