Reportage à Niakhar: comment les populations vivent cet hivernage 2020 ? Quelles sont leurs attentes Leral Tv s’est rapprochée des populations pour justement mesurer leur vécu en cette saison d’hivernage sous une période inédite de COVID-19 , mais aussi leurs attentes et espoir d’une tournée économique.

La visite d’hier du président Macky Sall dans les régions centres du pays lui a permis de mesurer l’avancée des cultures, les obstacles et attentes des populations. En marge de cette tournée économique Leral Tv s’est rapprochée des populations pour justement mesurer leur vécu en cette saison d’hivernage sous une période inédite de COVID-19 , mais aussi leurs attentes et espoir d’une tournée économique.



Cette saison d’hivernage comment l’ont-elles vécu ?



Que sont leurs problèmes ponctuels ?



Comment voient-elles cette visite économique ?



Quelles sont leurs attentes ?



Sont parmi d’autres les questions abordées par votre chaine…Micro…



