Reprise de la liaison maritime Dakar-Ziguinchor : Les assurances du directeur général du Pad Mountaga Sy

«Le commandant du navire qui a fait le voyage a certifié que les conditions sont désormais réunies pour que le trafic des passagers entre Dakar et Ziguinchor puisse se faire dans les bonnes conditions avec le navire Aline Sitoé Diatta et toute la flotte disponible. Nous avons créé les conditions d’un voyage test qui représente la robustesse d’un réel voyage. Nous avons un bateau (Diambogne) de même tirant d’eau que Aline Sitoé Diatta», a déclaré le directeur général du Pad, Mountaga Sy.



Selon lui, le navire Diambogne a fait le voyage avec une charge suffisante pour tester le tirant d’eau mais aussi pour stimuler la présence et le poids des passages à travers une charge.



«Il y avait effectivement des zones à risques pour l’ensablement. Et les opérations nécessaires ont été faites. Depuis quatre mois nous avons procédé à des relevés de sondages pour définir le profil bâti métrique du couloir et apporter des corrections », a expliqué M. Sy.



«Nous sommes venus aujourd’hui pour assister au premier voyage de test mais aussi d’évaluation au niveau de l’embouchure. Le commandant est venu avec le bateau pour vérifier et faire une évaluation du dispositif qui a été mis en place. Ceci dans le cadre d’une sécurité globale de la navigation. Ça été très bien fait », a confié le directeur général de Cosama, le commandant Makhtar Fall. Il a ajouté que les profondeurs sur le trajet sont effectivement identiques aux profondeurs déclarées par les relevés bâti -métriques.



Adou FAYE





