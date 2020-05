Reprise des cours prévue ce 2 juin : Un collectif face à la presse demain pour poser son véto Un communiqué tombé en milieu de soirée ce mardi 12 mai 2020 porte à la connaissance de tous les élèves, enseignants et parents d'élèves qu’un point de presse sera tenu d’urgence pour réagir à la décision l’Etat de reprendre les cours pour les classes d’examen.

La reprise des cours prévue ce 2 juin , pour le moins que l’on puisse dire est très mal accueilli par le Collectif des Gouvernements Scolaires.

Un communiqué parvenu à Leral.net informe que ce Collectif fera face à la presse ce mercredi à 11h au sein du Lycée Seydina Limamou Laye pour dire « Non » à ce qu’il considère comme un sacrifice que le gouvernement veut imposer.

« C'est vraiment désolant de voir que nos dirigeants ne se soucient pas de notre bien être et veulent coûte que coûte sauver l'année en nous mettant en danger. Diverses raisons expliquent ce refus ».

C’est la lecture de leur président qui ne manquera d’y revenir en profondeur demain.

Sauf si les autorités considèrent cette rencontre à risque en cette période de pandémie



