Reprise du procès d’Imam Ndao et Cie, poursuivis pour terrorisme

Lundi 9 Avril 2018

Le procès de l’Imam Alioune Ndao et ses co-accusés sera repris ce lundi devant la Chambre criminelle du Tribunal de Grande instance de Dakar. C’est la quatrième audience après l’ouverture du procès le mercredi 27 décembre 2017.



Au nombre de 31, les prévenus sont inculpés pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste et blanchiment d’argent de capitaux dans le cadre d’activités terroristes en bande organisée, d’actes terroristes par menace et complot, et d’apologie du terrorisme et financement du terrorisme en bande organisée.













