Reprise du trafic ferroviaire: Le Directeur général des Grands Trains du Sénégal (GTS-SA) a tiré un bilan satisfaisant

Rédigé par leral.net le Vendredi 8 Septembre 2023 à 20:33 | | 0 commentaire(s)|

Le Directeur général des Grands trains du Sénégal (GTS-SA), a tiré un bilan satisfaisant de la reprise du trafic ferroviaire, à l’occasion du Magal, avec près de 4.000 voyageurs transportés en six jours, entre Thiès et Touba. Les trains ont parcouru 2 857 km, soit la distance de Dakar à Accra et selon lui, cela démontre leur solidité, mais aussi l’engagement des travailleurs de GTS. Il s’adressait à la presse à la gare ferroviaire de Thiès, après l’arrivée du dernier train de passagers en provenance de Touba.