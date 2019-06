Respect de la déontologie: « Bbc a tenté de joindre Aliou Sall en vain » Aliou Sall a accusé la BBC de ne pas avoir respecté la déontologie journalistique dans le cadre de son enquête révélant un scandale de 10 milliards de dollars US dans lequel il serait impliqué. Le frère du Président a soutenu hier, face à la presse, avoir parlé aux journalistes de la chaîne anglaise. Mais, a-t-il ajouté, « ils n’ont pas tenu compte de mes déclarations », soulignant ainsi « leurs mauvaises intentions ».

Rédigé par leral.net le Mardi 4 Juin 2019

Mais selon Demba Seydi, coordonnateur de la coalition "Publiez ce que vous payez", qui dit avoir accueilli l'équipe de Bbc pour le reportage en question, « Bbc a tenté par tous les moyens de joindre Aliou Sall, le ministère de l'Énergie d'alors et la société Petrosen sans succès ».



Invité du "Grand Plateau" de la sen TV, il ajoute, « les informations livrées par la journaliste d'investigation sont fiables et la méthodologie ne souffre d'aucune irrégularité ». Demba Seydi confie, toutefois, avoir refusé d'intervenir dans le document télévisé, parce que celui-ci est « exclusivement concentré sur la personne d'Aliou Sall ».

