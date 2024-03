Respect des règles de la profession : Le CORED épingle encore 7 quotidiens Dans un communiqué parvenu à Leral, le Conseil pour l'Observation des Règles d'Ethique et de Déontologie dans les médias (CORED) constate, pour le déplorer une nouvelle fois, que les quotidiens Dakar Presse, Lii Quotidien, Le Mandat, L'Exclusif, Source A, Les Echos, Wa Grand Place ont consacré leurs Unes de ce mercredi 26 mars 2024 à l'homme d'affaires Abdoulaye Sylla.

Rédigé par leral.net le Mercredi 27 Mars 2024 à 10:21 | | 0 commentaire(s)|

Pire, souligne l’organe, le texte publié tel quel, dans des pages Politique ou Présidentielle 2024 est tantôt signé par Abdoulaye Sylla tantôt sans aucune indication. De sorte que le lecteur ne peut savoir si c'est une contribution, un communiqué ou une publicité. Or l'éthique journalistique impose aux publications de préciser aux lecteurs ces mentions précitées



Le CORED regrette que ces quotidiens qui illustrent toujours les articles sur cet homme d'affaires par la même photo, participent à la dégradation de la profession et confortent les soupçons de corruption et de commercialisation des Unes de plus en plus récurrentes.



L’organe de régulation rappelle à ces quotidiens « que de telles pratiques sont en porte-à-faux avec les règles d'éthique et de déontologie et ne concourent pas à l'honneur d'une presse libre et indépendante, surtout respectueuse du public. »



Le CORED exhorte les patrons de presse à veiller à l'Article 43 du Code de la presse qui les tient pour « responsables des publications et autres diffusions de toutes sortes dans les conditions et modalités prévues »



Dans ledit Code, l'Article 19 précise: « Le journaliste et le technicien des médias ne doivent accepter aucun avantage, ni aucune promesse qui pourraient limiter leur indépendance professionnelle ou l'expression de leur propre opinion. » Souligne le communiqué



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook