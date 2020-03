Resserrement du Conseil des ministres: Mbaye Ndiaye, Mahmoud Saleh et Marième Badiane exclus Mis à part les membres du gouvernement, seuls les secrétaires d'État, le ministre secrétaire général du gouvernement, le Directeur de cabinet du président de la République, le ministre d'État, secrétaire général de la Présidence prendront part, désormais, au Conseil des ministres. Ainsi, Mbaye Ndiaye, Mahmoud Saleh et Marième Badiane sont exclus de la rencontre hebdomadaire deu gouvernement, selon "L’Observateur". Cheikh Kanté, le ministre en charge du PSE est toutefois, toujours admis à la réunion du Conseil.

Rédigé par leral.net le Jeudi 5 Mars 2020 à 09:06



