Restes humains découverts à Ouest Foire: les ossements viendraient de France On en sait un peu plus sur l'affaire des restes humains découverts à Ouest-Foire, le 16 mars dernier, dans un camion à ordures. "L’Observateur" révèle, en effet, que les médecins ont confirmé qu’il s’agit d’ossements humains, mais qu’ils viendraient d’un cimetière en France, ramenés par un ostéopathe sénégalais décédé et qui les auraient gardés dans sa villa. Le crâne, les membres supérieurs et inférieurs, le bassin renvoient au corps d'un être humain, précise le journal. Le charretier qui transportait ces restes humais et le chauffeur du camion à ordures dans lequel ils avaient été versés, avaient été arrêtés, rappelle-t-on.

Rédigé par leral.net le Vendredi 20 Mars 2020 à 09:27 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos