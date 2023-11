Résultats à mi-parcours : Le résultat net de la société Africa Global Logistics Côte d’Ivoire augmente de 83% au troisième trimestre 2023.

Selon le rapport d’activité établi par la direction de l’entreprise, ce résultat s’est élevé à 18 milliards de FCFA contre 10 milliards de FCFA au 30 septembre 2022. Selon la direction de l’entreprise le résultat est porté principalement par une bonne maitrise des charges et une hausse des produits financiers reçus.



Le chiffre d’affaires est en légere baisse de 1,2% à 62,067 milliards de FCFA contre 62,837 milliards de FCFA au 30 septembre 2022. <<Cette baisse est liée à l’effet combiné d’un fort recul des volumes en manutention conventionnelle en livraison conteneurs associée au retrait d’un terre-plein ; de la baisse de la facturation en entreposage suite à l’internationalisation de certaines prestations des clients et le recul du transit aérien à cause de la période estivale ; d’un bon niveau d’activité sur le transit maritime (import, hinterland et export) ; de la hausse des volumes en consignation ligne régulière sur Abidjan ; d’un bon niveau d’activité de la logistique colis exceptionnel notamment sur le Liberia>>, avance la direction de Africa Global Logistics Côte d’Ivoire.



En ce qui le concerne, le résultat des activités ordinaires connait une forte hausse de 83,2%, se situant à 19,356 milliards de FCFA contre 10,563milliards de FCFA au troisième trimestre 2022.



Oumar Nourou





Source : Le troisième trimestre 2023 a été faste pour la société Africa Global Logistics (ex Bolloré) Côte d'Ivoire dont le résultat net a augmenté de 83% par rapport au troisième trimestre 2022.

