Retard dans le paiement des bourses du mois d’avril : Ecobank renvoie la balle à l’Etat

Dans le document sorti par les services de Mary Teuw Niane, ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, samedi dernier, retraçant le retard dans le processus de paiement des bourses du mois d’avril, tout porte à croire que c’est la banque partenaire Ecobank qui est la source du mal. Puisque le document établit que deux chèques d’un montant global de 5 milliards de francs cfa ont été envoyés à la banque depuis le 2 mai 2018.



L’Etat doit 26 milliards d’arriérés de bourses à Ecobank



Mais les services de la banque n’entendent point endosser cette responsabilité. Dans un message qui s’échange de téléphone en téléphone, Ecobank révèle que « l’Etat nous doit plus de 26 milliards de Fcfa, dont 18 milliards échus. La banque réclamait une partie de ce montant avant de commencer à payer ».



« C’est d’ailleurs pour satisfaire cette requête que la Direction des Bourses a émis, le 4 mai, un chèque de 1 milliard au profit d’Ecobank en guise de début d’apurement de la dette de l’Etat. Mais le chèque n’a pas été validé que le 11 mai par le Trésor public et déposé a cette date à Ecobank », indique-t-on.



« En somme, c’est la difficulté de trésorerie de l’état, visible à travers les arriérés dus à Ecobank et le retard dans la validation du chèque de 1 milliard Fcfa, qui est la cause du retard de paiement des bourses de ce mois d’avril 2018 », a réagi la banque, après que le ministre de l’Enseignement supérieur ait cherché à se dédouaner, en lui imputant toute la faute.













Vox Populi