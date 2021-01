Retard de paiement des salaires : indigné et déçu, le CONAES ne démarra pas les cours de la nouvelle rentrée, sauf si… Le Collectif National des Enseignants Associés du Supérieur (CONAES) est très déçu et en rogne contre sa tutelle. Dans un communiqué parvenu à leral.net, sa section régionale a tenu à informer les autorités académiques de son indignation et sa déception du fait du retard du paiement des salaires.

« En effet, depuis près de huit mois, nous professeurs vacataires officiant à l´UCAD, courons toujours derrière nos maigres émoluments. Ainsi donc, nous demandons à l'État, particulièrement au ministère des finances et au ministère de l'enseignement supérieur, de prendre des mesures diligentes pour le paiement sans délai de notre dû, surtout que nous nous sommes acquittés de toutes nos charges d'enseignement, d'évaluation et de reddition des notes d'examen », ont-ils clamé.



Dans une position plus catégorique, le Collectif martèle : « Nous tenons à informer les autorités que ne démarrerons pas les cours de la nouvelle rentrée tant que nous n'aurons pas perçu nos émoluments et prenons à témoin l´opinion que nous ne serons aucunement responsables d´une éventuelle perturbation ».



Une urgence est alors signalée !



