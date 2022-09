Retard de paiement pour certains contractuels: Le ministère de la Santé et de l'Action sociale précise Le ministère de la Santé et de lAction sociale a envoyé un communiqué dont Leral a copie, s'expliquant sur le retard de paiement pour certains contractuels, indépendant de leur volonté.

Le communiqué informe qu'un retrait des salaires de certains agents du MSAS domiciliés à la banque CBAO, connaît des problèmes.



" Le Ministère informe que cela résulte d'un bug du système de paie entre le Trésor public et la banque. "



Le MSAS porte à l'attention des agents concernés que des dispositions sont prises pour que ces derniers rentrent dans leurs fonds dans les plus brefs délais.

