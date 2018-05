Retard du paiement des bourses : La Direction des Bourses et Ecobank pointés du doigt

Au lendemain de la mort de l’étudiant Fallou Sène, le Chef de l’Etat a engagé le Gouvernement à faire, dans les meilleurs délais, toute la lumière sur les causes du retard des paiements, à l’origine des manifestations qui ont occasionné cette mort inacceptable afin de situer toutes les responsabilités. Le Président Macky Sall a également ordonné une mission de l’Inspection Générale d’Etat (IGE) afin de faire le point sur le système et les procédures de paiement des bourses d’études.



Dans sa livraison de ce mardi, le journal Libération met en cause la responsabilité de la Direction des bourses. D’après ce journal ces deux entités sont coupables des dysfonctionnements et du retard de paiement des bourses qui ont conduit aux échauffourées et la mort de l’étudiant Fallou Sène.



« La Direction des Bourses a effectivement émis un bon d’engagement de 6 milliards de F Cfa le vendredi 13 avril. Mais ce n’est que le lundi 16 avril que ce bon a été saisi dans le système intégré de gestion de finances publiques », indique Libération.



Pis, note le journal, les états de paiement n’ont été envoyés que le 20 avril au payeur du Trésor. Lequel a procédé, dix jours plus tard, au paiement des 5 milliards.



Quid de la responsabilité d’Ecobank ? Le journal révèle qu’après que les crédits ont été mobilisés et le chèque visé le 11 mai, la banque a attendu trois jours pour procéder au paiement des bourses.



D’ailleurs, apprend-on, une mission de l’Ige a effectué une descente à la Direction de la banque où elle a emporté plusieurs documents. Dans le cadre de cette enquête, une autre mission de l’Ige s’est rendue jeudi à l’Université Gaston Berger de Saint-Louis, indique de son côté, le journal L’As.

