Rétention de stock, refus de vente... : 14 commerçants convoqués, 6 tonnes de sucre saisies à Pikine et Keur Massar

Jeudi 9 Septembre 2021

C’est le chef du Service départemental du Commerce de Pikine qui a fait la révélation, mercredi soir : « Nous avons fait opérer des saisies de 6,100 tonnes de sucre pour diverses infractions : la rétention de stock, le refus de vente, la production de factures avec des indications manifestement inexactes, le défaut de facture, et même parfois, des velléités de pratiques des prix ».



Selon toujours Amadou Touba Niane, « au total, 102 commerçants ont reçu la visite de l’administration du commerce, 14 commerçants seulement ont fait l’objet d’une convocation ».



Il ajoute que c’était dans le cadre des contrôles effectués sur les marchés des départements de Pikine et de Keur Massar, en vue de faire respecter les prix des denrées de première nécessité fixés, il y a quelques jours, par la ministre du Commerce et des Petites et moyennes entreprises, Aminata Assome Diatta, précise leSoleil.sn.





