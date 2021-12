Réticence des Sénégalais à la vaccination: 400.000 doses à la poubelle Certains Sénégalais hésitent toujours à se faire vacciner et des milliers de doses de vaccins sont déjà en péril. Et à ce rythme, il serait utopique de vacciner toutes les personnes en âge de le faire.

Rédigé par leral.net le Mardi 14 Décembre 2021 à 05:52 | | 0 commentaire(s)|

Deux cent mille (200.000) vaccins contre la Covid-19 sont arrivés à expiration au Sénégal, sans avoir été utilisés au cours des deux derniers mois et 200.000 autres doses devraient expirer en fin décembre.



Le Directeur de la PEV Ousseynou Badiane d'asséner: " le principal problème est l'hésitation à se faire vacciner. Actuellement, entre 1000 et 2000 personnes sont vaccinées par jour, contre 15000 au cours de l'été. Nous ne sommes pas optimistes quant à l'utilisation des 200.000 autres doses avant leur expiration à la fin du mois. Nous ne nous attendons pas à une augmentation de la demande avec cette date ".



Si la majorité des doses expirées sont du vaccin AstraZeneca, fourni par l'initiative COVAX, Monsieur Badiane avoue que " sans restriction, la population ne se fera pas vacciner ".

Mr Ndao B Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook