Retombées du Gaz et du Pétrole au Sénégal: Ce sera 12 450 milliards FCfa sur 30 ans, selon la BM La Banque Mondiale a estimé les retombées gazières et pétrolières du Sénégal pour le Sénégal, à hauteur de 12 450 milliards FCfa, sur 30 ans.

Rédigé par leral.net le Vendredi 24 Septembre 2021 à 06:36 | | 0 commentaire(s)|

La Banque Mondiale a publié le rapport N°343333-SN pour la période 2020 à 2024. Le document révèle que "le champ gazier de Grand Tortue, à cheval sur la frontière maritime entre la Mauritanie et le Sénégal, est estimé à environ 15.000 milliards de gaz 'équivalent à 2,5 milliards de barils de pétrole) et pourrait générer entre 80 milliards de dollars sur 3 ans.



Selon "Dakar Times", ce revenu suppose que le prix moyen du baril du pétrole soit vendu à soixante dollars US.



Le Sénégal sera alors dans l'arène des dix premiers producteurs africains de pétrole et de gaz en Afrique.

