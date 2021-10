Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Retour annoncé de Youssou Ndour: Thiès réclame à l’artiste une date pour son concert de fin d’année Rédigé par leral.net le Mercredi 6 Octobre 2021 à 19:29 | | 0 commentaire(s)| Le retour en force de l’artiste-musicien et auteur-compositeur, Youssou Ndour est annoncé récemment dans une émission de Leral TV. L’artiste, promet-on, va revenir avec du lourd après un « break » de quelques mois. L’attente de ce retour a été très longue pour ses fans de la ville des Rails. Les fans et férus de ses belles sonorités réclament à l’artiste, une date de fin d’année.

Très nostalgique des prestations de Youssou Ndour, ses fans de la ville de Thiès réclament une date pour son concert annuel de fin d’année. Ils regrettent le fait que Thiès n’a pas ses concerts avec l’artiste depuis le 27 décembre 2016.



Et depuis lors, constatent-ils, tous les autres concerts de l’artiste ont été joués dans d’autres villes où les Thièssois ne pouvaient pas faire le déplacement. Pourtant, disent-ils, Youssou Ndour qui les tenait en haleine pendant de longues années, a un pacte avec la population de Thiès.



Aujourd’hui, avec le bruit sur l’éventuel retour sur scène de Youssou Ndour et la sortie ultérieure de son nouvel album, les thiessois qui avaient lancé à date récente une pétition, insistent sur une date de concert de fin d’année 2021.



Ainsi, ces jeunes restent d’avis qu’ils ne méritent pas d’être oublié des rendez-vous annuels de leur idole. « Tout Thiès attend ce retour des concerts dans la ville des Rails. Les ambiances électriques sont des moments d’échanges et de partage avec votre public », rappellent-ils.



Les inconditionnels du Roi du Mbalax de la ville des Rails attendent avec impatience une réponse favorable pour redynamiser les fans. Rien d’autre que ce concert, préviennent-ils, ne les intéresse.





Accueil Envoyer à un ami Partager