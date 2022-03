Retour de Karim Wade au Sénégal :La plateforme "Solution" exige du Président Macky Sall de restituer à Karim son passeport Tout porte à croire que les mouvements de soutien à Karim Wade sont déterminés à faire revenir leur mentor au Sénégal. Karim Wade est en exil au Qatar depuis plus de 3 ans. La plateforme "Solution", qui regroupe des Karimistes, tape du poing sur la table. Elle exige le retour de leur leader.

Face à la presse à Djeddah Thiaroye Kao, à Pikine (Banlieue de Dakar), les Karimistes ont pointé un doigt accusateur sur le Président Macky Sall, qui selon eux, est l'unique responsable de la situation que traverse le fils du Président Me Abdoulaye Wade.



«À son arrivée au pouvoir Macky Sall a créé la Crei pour faire mal à Me Abdoulaye Wade. Il a fait arrêter et emprisonner Karim Wade. Il a remué ciel et terre, mais il n’a trouvé aucun sous appartenant à Karim Wade. Pis ! Le Président Macky Sall l'a fait exiler contre son gré. Aujourd'hui nous exigeons le retour de notre leader. C'est une demande sociale. Pour cela, nous exigeons de Macky Sall qu'il restitue à Karim Wade son passeport. Il faut que les Sénégalais sachent que c'est Macky Sall qui retient Karim au Qatar, car ce dernier ne dispose pas de passeport pour voyager», peste Diancou Diaw, membre de la plateforme "Solution, Pds et Nous".



Les Karimistes soutiennent qu'ils ont sonné le début de la lutte pour le retour de Karim. «Rien ne sera plus comme avant. Le Pésident Macky Sall va acter le retour de Karim Wade au Sénégal par A ou B. Karim sera notre tête de liste nationale aux élections législatives. Si Macky Sall veut la paix tant mieux», avertit Astou Sonko, responsable libérale à Ouakam.



Parlant de la participation du Pds aux dernières élections locales, ces Karimistes se disent choqués par les résultats qu'ils jugent médiocres obtenus par le Pds.



«Nous réclamons une évaluation exhaustive de notre participation aux dernières élections locales. Le Pds n'est jamais arrivé troisième dans une élection, tout ceci à cause de mauvais dirigeants. C'est pourquoi nous demandons au Président Wade et à Karim de nous nommer des dirigeants capables de manager le parti », soutiennent-ils.

