Retour de l’Ebola en Guinée: Ville frontalière, Kolda pas rassurée, sur le pied d'alerte Avec le retour de la fièvre hémorragique d’Ebola en République de Guinée, les autorités sanitaires de la région de Kolda sont en état d’alerte. La région de Kolda partage une large bande frontalière avec la Guinée, avec un flux migratoire important, polarisé par le marché hebdomadaire de Diaobé.

Le médecin-chef de région de Kolda, Dr. Yaya Baldé, a confié à "dakaractu", que comme la Covid-19, Ebola est aussi contagieuse que mortelle. Les autorités sanitaires ne veulent pas être surprises par la maladie d’Ebola.



Déjà, un dispositif de riposte sanitaire est mis en place. Des cellules d’alerte et de veille avaient été formées pour détecter d’éventuels cas suspects. Il suffit maintenant de les réactiver en même temps que les comités départementales de lutte.



D’ailleurs, Dr. Balde et son équipe viennent de boucler une supervision d’une semaine, sur l’ensemble des postes frontaliers de la région, dans le cadre de la surveillance épidemiologique.



Avec ce dispositif, nous dit "L'As", Dr. Yaya Balde indique que tout étranger qui traverse les frontières sans passer par les points officiels, sera vite signalé par les relais communautaires villageois. Ces derniers sont formés à ces maladies appelées fièvre hémorragique dont fait partie Ebola.



