Retour de parquet pour les 9 malfaiteurs

Rédigé par leral.net le Vendredi 28 Décembre 2018 à 10:19 | | 0 commentaire(s)|

Les 9 malfaiteurs qui faisaient la pluie et le beau temps au Centre-ville, à la Médina, à Ouakam et à la cité Alioune Sow, ont été appréhendés par la Sûreté urbaine depuis quelques jours.



Poursuivis pour les faits d’association de malfaiteurs, vols multiples de numéraires et d’ordinateurs avec effraction en réunion avec usage de moyen de transport, blanchiment, recel, ils ont fait l’objet d’un retour de pour la deuxième fois, hier.



Ils faisaient face au procureur pour la première fois, mercredi dernier.













Les Echos

