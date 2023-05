Retour sur investissement : Les actionnaires de Sonatel percevront 150 milliards FCfa de dividendes, le 17 mai 2023

Cela correspond à un dividende net par action de 1 500 FCFA contre 1 400 FCFA en 2021, soit une hausse de 100 FCFA. Selon les responsables de la BRVM, le titre Sonatel cotera ex-dividende à partir du mercredi 15 mai 2023.



Les investisseurs désirant acquérir ce titre et par ricochet profiter du dividende net qui sera verse le 17 mai 2023, ont jusqu’au lundi 15 mai 2023 pour le faire. Passé, tous les ordres de bourse en attente dans le système de négociation seront annulés par les responsables de la BRVM.



La Sonatel a réalisé au 31 décembre 2022 un résultat net consolidé de près de 279 milliards de FCFA, soit une augmentation de 10,47%.



Le chiffre d’affaires de la société a enregistré une augmentation de plus de 120 milliards, à 1455 milliards de FCFA.

L’Ebitdaal (EBITDA after Leases) a été en progression de 9% avec un niveau de 632 milliards de FCFA contre 580 milliards FCFA en 2021.



Quant au résultat d’exploitation, il a connu une évolution de 37,404 à 437,059milliards de FCFA.

Oumar Nourou



