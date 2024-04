Retour sur investissements : La Sonatel allouera un dividende de plus de 157 milliards FCFA à ses actionnaires le 17 mai 2024.

Rédigé par leral.net le Mardi 30 Avril 2024 à 13:54 | | 0 commentaire(s)|

Cela correspond à un dividende net par action de 1 575 FCFA contre 1 500 FCFA en 2022, soit une hausse de 75 FCFA. Selon les responsables de la BRVM, le titre Sonatel cotera ex-dividende à partir du mercredi 15 mai 2024. En clair, les investisseurs désirant acquérir ce titre et par ricochet profiter du dividende net qui sera versé le 17 mai 2024, ont jusqu’au mardi 14 mai 2024 pour le faire. Passé ce délai, tous les ordres de bourse en attente dans le système de négociation seront annulés par les responsables de la BRVM.



A la clôture de la séance de cotation du lundi 29 avril 2024 de la BRVM, l’action Sonatel était cotée à 19 000 FCFA comme la veille. Durant cette séance, 14 503 actions de cette valeur avaient fait l’objet de transactions pour une valeur totale de 277 376 635 FCFA.



En dépit d’un contexte volatile, marqué par le renforcement de l’intensité concurrentielle et des défis socio-économiques, le groupe Sonatel avait réussi une belle performance en réalisant au terme de l’exercice 2023 un résultat net consolidé de 331,7 milliards de FCFA en augmentation de 52,8 milliards de FCFA par rapport à 2022.



Concernant le chiffre d’affaires consolidé, il s’est situé à 1 620,7 milliards de FCFA, soit une croissance de 11,4% tirée par les marchés Grand Public et Entreprises dans ses 5 pays de présence.



Les états financiers du groupe mettaient en exergue un EBITDAAL de 747,5 milliards de FCFA contre 631,5 milliards de FCFA en 2022. Ce qui représentait 46,12% du chiffre d’affaires.



Sur le plan opérationnel, le nombre de clients fixe, mobile et internet du groupe Sonatel avait atteint 41,1 millions contre 38,8 millions en 2022, soit une hausse de 5,8%.



De son côté, le nombre de clients actifs Orange Money, avait progressé de 9,2% passant de 10,7 millions en 2022 à 11,7 millions en 2023.



Adou Faye





Source : Au titre de l’exercice 2023, la Sonatel mettra en paiement, un dividende annuel global de 157,500 milliards FCFA, selon la direction générale de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM).Source : https://www.lejecos.com/Retour-sur-investissements...

La rédaction Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook