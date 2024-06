Retour sur investissements : Total Sénégal paiera plus de 6,7 milliards FCfa de dividendes à ses actionnaires; le 29 juin 2024

Cela correspond à un dividende net par action de 207,58 FCFA contre 241,01 FCFA en 2022. Selon les responsables de la BRVM, le titre Total Sénégal cotera ex-dividende à partir du mercredi 26 juin 2024. Ce qui veut dire que les investisseurs ont jusqu’au mardi 25 juin 2023 pour acquérir des titres Total Sénégal et par ricochet bénéficier du dividende de 2023. Passé ce délai, la direction de la BRVM signale que tous les ordres de bourse en attente dans le système de négociation seront annulés.



A la clôture de la séance de cotation du 4 juin 2024 de la BRVM, le titre Total Sénégal cotait à 2 225 FCFA, soit une hausse de 1,14% par rapport à la séance de la veille.



A la fin de l’exercice 2023, TotalEnergies Marketing Sénégal a réalisé un résultat net de 3,981 milliards de FCFA contre 8,794 milliards de FCFA, soit une forte baisse de 4,813 milliards de FCFA.



Quant au chiffre d’affaires, il a augmenté de 21,381 milliards de FCFA à 499,194 milliards de FCFA.



Pour sa part, le résultat opérationnel courant est passé de 12,158 milliards de FCFA au 31 décembre 2022 à 7,208 milliards de FCFA un an plus tard, soit une forte baisse de 4,95 milliards de FCFA.



La même tendance baissière a caractérisé le résultat avant impôts qui a dégagé un solde de 6,754 milliards de FCFA contre 12,957 milliards de FCFA en 2022 (-6,2à3 milliards).



