Retour sur la randonnée pédestre pour sensibiliser l’opinion : «Le calvaire des femmes de Kédougou face au manque d’eau et d’électricité…» Dakar a été le point de rendez-vous pour la randonnée pédestre organisée par l’Association des Juristes Sénégalaises (AJS) dimanche dernier, dans le but de sensibiliser l’opinion publique aux violences faites aux femmes dans la région de Kédougou, où plusieurs sociétés minières opèrent.

Selon la présidente de l’AJS, Aminata Fall Niang, cette initiative vise à attirer l’attention des populations sur les violences auxquelles sont particulièrement exposées les femmes et les enfants dans la zone aurifère de Kédougou. En outre, cet événement sportif a été spécialement conçu pour sensibiliser les Sénégalais aux conséquences de l’exploitation de l’or sur la sécurité des populations.



Mme Niang a souligné que la randonnée pédestre avait pour objectif de tirer la sonnette d’alarme et d’inciter tout le monde à mettre fin à la traite et à l’exploitation sexuelles des femmes et des enfants.



Cette randonnée s’inscrit dans une série d’activités organisées par l’Association des Juristes Sénégalaises pour célébrer son cinquantième anniversaire. Selon Aminata Fall Niang, l’AJS est en train d’élaborer un rapport sur la loi criminalisant le viol au Sénégal. Par ailleurs, elle plaide pour l’application du Protocole de Maputo sur l’avortement médicalisé en cas de viol ou d’inceste, auquel le Sénégal a adhéré.



Astou Sakho, présidente du Réseau National des Femmes Engagées de Kédougou, s’est félicitée de cette initiative de l’AJS dédiée à la lutte contre les violences faites aux femmes. « Les femmes de Kédougou sont confrontées à un manque d’eau et d’électricité. Elles n’ont pas accès à la terre ni aux financements », a-t-elle déclaré, appelant à l’éradication de la traite humaine et de l’exploitation sexuelle dont sont victimes certaines femmes de la région.



Le cinquantième anniversaire de l’Association des Juristes Sénégalaises est célébré depuis le mois dernier. D’autres activités se tiendront jusqu’en novembre prochain, sur le thème « Environnement et sécurité : deux défis pour la protection des droits des femmes et des enfants », pour commémorer la création de cette organisation il y a un demi-siècle.



