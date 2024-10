Retrait des bus Iveco de Kédougou: La colère des usagers contre Dakar Dem Dikk

Des usagers de Sénégal Dem Dikk dans la zone de Kédougou, sont en colère. Les populations accusent le retrait des nouveaux bus de marque Iveco par le nouveau Directeur général de la société de transports publics, Assane Mbengue.



Les «pannes répétitives» des autres bus, ne peuvent plus assurer correctement les liaisons Kédougou-Salémata et Kédougou-Saraya. Certains voient dans cette galère, une « motivation politique» , soulignant que le Dg sortant, Ousmane Sylla, maire de Kédougou, avait déployé « des bus neufs pour faire la navette entre Kédougou, Salémata et Saraya ».















