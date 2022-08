Retransmission Mondial Qatar 2022 : E- Media assure avoir acquis les droits télévisés depuis avril 2022 Le débat autour des droits de retransmission de la Coupe du monde Qatar 2022 au Sénégal suit son cours. Ainsi, pour éclairer la lanterne des Sénégalais et de tous les partenaires, le Groupe Emedia-INVEST annonce avoir acquis les droits exclusifs de retransmission de la Coupe du monde de Football prévue au Qatar le 28 avril 2022, à la suite d’un appel d’offres placé sous le contrôle effectif de la FIFA.

À en croire un communiqué rendu public ce vendredi, « le contrat qui l’atteste a été signé le 24 juin 2022 avec New World TV, la société adjudicataire des droits en Afrique auprès de la FIFA ».



Sur cette base, E-Média s’arroge l’exclusivité de la retransmission en Free to Air des matches sur toute l’étendue du territoire du Sénégal, du 20 novembre au 18 décembre 2022.



Fort de cela, le Groupe E-Média tient à rassurer ses partenaires de son engagement à exercer la plénitude de ses droits acquis dans une parfaite transparence avec l’approbation de la FIFA.



