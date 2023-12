Rétro Sport Sénégalais 2023 – Les dates et faits Inoubliables de l’année 2023 ! Après une année historique en 2022, toutes les disciplines sénégalaises ont été motivées par le sacre des Lions de la Téranga, pour continuer sur la lancée du « Manko Wutti Ndam Li ». Il y a eu des succès retentissants tout comme des échecs cuisants. Tous, ont été inoubliables et ont marqué l’année 2023. En voici quelques-uns.

Rédigé par leral.net le Samedi 30 Décembre 2023 à 15:43 | | 0 commentaire(s)|

De nouveaux Champions d’Afrique



Les équipes nationales U17, U20 et locale sont montées sur le toit de l’Afrique suivant les pas de leurs aînés. Tout comme la sélection senior, c’est aussi le sacre pour les autres catégories citées. Mais, il faut dire que le CHAN a été fortement apprécié, pour avoir d’ailleurs ouvert le bal en 2023 (4 février). Mais aussi parce qu’il regroupait les talents locaux du Sénégal, qui ont su briller au sommet, dévoilant des pépites du pays des Champions d’Afrique a l’image de Lamine Camara, Pape Amadou Diallo… Les Locaux ont été dirigés par un ancien Lion de la Téranga de la génération 2002, Pape Thiaw, prouvant de plus l’efficacité de l’expertise locale. D’ailleurs, à chaque campagne, le Sénégal a misé sur un technicien local pour rafler la médaille d’or, avec Serigne Saliou Dia et Malick Daf.



Les U23 décevants !



La grosse désillusion viendra de la sélection U23. Depuis 2012, le Sénégal court après une participation aux Jeux Olympiques et ce n’est pas Paris 2024, la veille. Avec un groupe rempli d’espoirs, de jeunes talentueux ayant disputé le continental U20, le CHAN ou faisant les beaux jours de leurs clubs, le Sénégal se fera surprendre par le Mali. Tout une désillusion au regard de la première manche remportée (3-1), les U23 vont perdre de leur superbe et décevoir tout un peuple, avec une défaite cuisante (3-0). Ce sera d’ailleurs la dernière fois que les Sénégalais verront leur entraîneur Demba Mbaye.



Sadio Mané, puissance 100



Que serait un bilan de l’année sans Sadio Mané ! Pour avoir marqué 2022 avec le sacre et son absence au Qatar, la star du football sénégalais a fait parler de lui en quittant le football européen pour celui asiatique. En Arabie Saoudite, le Lion semble s’épanouir. Mais l’on se concentrera plus sur sa vie en équipe nationale ou il a célébré son 100e match lors de la première journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. La légende a d’ailleurs inscrit un doublé pour encore inscrire son nom dans l’annale des meilleurs buteurs de l’équipe nationale, un classement qu’il dirige. Après Gana Guèye en mars, il est le deuxième joueur sénégalais à atteindre la barre des 100 sélections.



Mondial, le pas géant du Hand féminin



Si le handball masculin cherche toujours une place dans le continent, chez les dames, la discipline est en plein essor. Après avoir ravivé la flamme en Afrique, ou les "Lionnes" font partie désormais des 4 meilleures équipes dans le continent, elles ont réussi à se qualifier pour une seconde fois en Coupe du Monde après 2018. Cette fois-ci, avec un groupe remanié et un nouveau sélectionneur, les "Lionnes" ont atteint leur objectif. Pour la première fois, dans l’histoire du handball sénégalaise, une équipe a réussi à se qualifier au tour principal. Le Sénégal termine à la 18e place mondiale, sur 32 équipes.



En Afrique, elle est la 2e meilleure équipe africaine derrière l’Angola. Dans la pléthore de talents au sein de l’équipe, Soukeyna Sagna, s’est illustrée. L’arrière de 25 ans, élue deux fois meilleure joueuse de la partie, a mené les succès du Sénégal. Adroite devant les buts, efficace sur les penalties, très fûtée sur l’organisation des attaques, elle était sur toutes les lèvres de la Suède au Sénégal. Déjà téméraire lors de la dernière CAN, la "Lionne" a débloqué un autre niveau en 2023.



Dame Fall marque toutes les années



Il est bien connu des internautes de wiwsport, pour être le seul athlète dans les sports individuels, à glaner les médailles d’or au Mondial. Le plus haut niveau n’a plus de secret pour le roller, dont la spécialité est le free jump (saut en hauteur). Comme en 2017 et 2022, Dame Fall a aussi marqué les esprits en 2023. Non seulement, il a tenu son rang lors des Championnats du Monde de Skate qui se sont tenus à Shanghai, en novembre passé, en plus de la médaille d’or qu’il croque, Fall s’est aussi adjugé une seconde médaille, en bronze, en skatecross. Une nouvelle discipline qu’il pratique. Ne soyons pas surpris de le voir décrocher l’or aussi pour la course d’obstacles. C’est tout le mal qu’on lui souhaite.



Cierra Dillard, la belle révélation



Il s’en est passé des choses dans le basket en 2023 : la belle BAL de l’AS Douanes, la reconduction du président de la Fédération, la retraite de Gorgui Dieng, l’AfroBasket féminin mais surtout, Cierra Dillard. Jamais un joueur naturalisé n’a donné autant de satisfaction sur et en dehors du parquet. Dénichée par Moustapha Gaye en Egypte ou elle a remporté le Championnat d’Afrique féminin des clubs sous les couleurs du Sporting Club d’Alexandrie en 2022, Dillard sera d’ailleurs, sa dernière pioche, avant qu’il ne quitte la sélection à la fin de l’AfroBasket 2023, que la Sénégalaise a réussi.



Il ne manquait que le trophée, la victoire, pour que Cierra Dillard soit la première joueuse naturalisée en sélection nationale du Sénégal à remporter le titre de MVP. Elle se contentera d’une place dans l’équipe-type et d’une notoriété dans le continent, qui fera qu’elle ne sortira pas de sitôt de l’Afrique. Cierra avec Yacine Diop et Fatou Diagne viennent de remporter la première ligue africaine de basket-ball féminin avec un club égyptien et la première "Lionne" citée MVP de la finale.











Source wiwsport.com

MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook