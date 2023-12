Rétrospective : Les couples qui se sont séparés en 2023

« On s’est aimé comme on se quitte… » Cette année 2022 n’a pas été épargnée par les séparations et divorces de couples de stars emblématiques du show biz. Le grand public les croyait inséparables, mais la vie commune en a décidé autrement, constate kawtef.com



Astou Dione et Cheikh Yerim Seck ouvrent le bal des divorces



Le célèbre journaliste Cheikh Yerim Seck et Astou Dione se sont séparés en début 2023. Un divorce qui a suscité beaucoup de polémiques sur les réseaux sociaux, car l’union n’a duré que quatre mois.

Après son divorce avec le journaliste, Astou Dione s’est remariée avec un cadre de la Sonatel



Bijoux Ngoné, le 4e divorce



Bijou Ngoné, l’animatrice phare de l’émission « Confrontation » sur la 2sTV, a mis fin à son mariage avec Ibou Ndao, après trois ans de vie commune.

Il s’agit du quatrième divorce de l’animatrice



Ndeye Ndiaye Banaya divorce deux mois après son mariage



L’ex danseuse de Sidy Diop, Ndeye N’diaye Banaya a divorcé avec son mari Maguette Fall après juste deux mois de mariage.



Coumba Bou Ndaw jette son mari après 5 mois de mariage



Connue sous le nom de « Coumba Bou Ndaw » dans la série sénégalaise « Infidèles », Khady Ndiaye de son vrai nom, a mis fin à son mariage avec M. Ndiaye après 5 mois de vie commune.



Le couple Ndakhté Lo et Mario Mbaye bat de l’aile.



La chanteuse Ndakhté Lo a quitté définitivement son mari Mario Mbaye après 11 mois de mariage.

Selon plusieurs sources concordantes, la starlette de Sen Petit Gallé reproche à son mari une infidélité.



Apres un an de mariage: Penda Guissé divorce pour la deuxième fois



L’impensable s’est aussi produit entre Pendo Guissé et son mari. Le couple qui reflétait un parfait amour sur les réseaux sociaux est au point mort.

La chanteuse a mis fin son union avec Pape Diouf.



Rita Hora et Feuneu se séparent après 5 mois de mariage



Connue sous le nom de «Nathalie » dans la série sénégalaise «Karma », Maguette Fall, de son vrai nom, Rita Hora sur les réseaux sociaux a divorcé avec Feuneu, célèbre producteur français d’origine ivoirien.



La planète people a été secouée par l’annonce de leur divorce