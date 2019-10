Retrouvailles au palais : « c’est la famille de Wade qui se retrouve », selon Abdoulaye Baldé Abdoulaye Baldé se félicite des retrouvailles entre l’actuel chef de l’Etat, Macky Sall et son prédécesseur, Abdoulaye Wade.

Rédigé par leral.net le Dimanche 13 Octobre 2019 à 15:04 | | 0 commentaire(s)|

« Abdoulaye Wade et Macky Sall, c’est la même famille. C’est la famille libérale, a déclaré le président de l’UCS sur la RFM ce dimanche.

Pour l’ancien ministre de l’Intérieur, « c’est la famille de Wade qui se retrouve. Cet apaisement est propice pour le développement de notre pays. Cela augure de lendemains meilleurs pour le Sénégal », a ajouté le maire de Ziguinchor.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos