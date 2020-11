Réunion de femmes Rewmistes de Dakar : leur engagement et confiance renouvelés au président Idrissa Seck Les femmes de Dakar du parti Rewmi ont renouvelé leur engagement et confiance au président Idrissa Seck, leur leader. Elles ont tenu une rencontre, la première après la nomination d’Idrissa Seck au poste de président du Conseil économique, social et environnemental

Les femmes Rewmi du département de Dakar se sont réunies autour de leur présidente Mère Rama Ndiaye et de leur coordonnatrice Mme Aissatou Sow ce 20 novembre.2020 pour parler de la vie du parti, mais aussi de l’actualité dominante : la nomination d’Idy au poste de président du CESE..



L’Occasion a été saisie par leur coordonnatrice Mme Aissatou Sow , pour réaffirmer leur total engagement et leur confiance au président Idrissa Seck. A l’issue de leur rencontre, les responsables des communes de la capitale ont lancé des messages



Pour un essor du pays, elles ont aussi prié pour la réussite de leur leader pour cette mission que le président Macky Sall a choisi de lui confier, dans l'intérêt exclusif des Sénégalais. Un geste qu’elles ont salué, en remerciant le chef de l’Etat.



